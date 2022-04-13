Украина: Иран не поставлял оружие россии

Дмитрий Кулеба заявил, что после телефонного разговора с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом он уверен в том, что Иран не поставляет никакого оружия россии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Ирана опровергли слухи о незаконных поставках оружия в россию*. Об это он заявил после телефонного разговора с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Кулеба заявил, что он благодарен иранскому коллеге за опровержение информации. Кроме того он поблагодарил Иран за присланную в Украину бригаду медиков.

Кроме того украинский министр заявил, что Иран выступает против войны в Украине.

Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.

Также сообщалось, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом. Удачный выстрел удалось снять на видео. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как ракета разворотила башню танка.

Кроме того, Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине. Израильтяне продолжают помогать Украине, которая противостоит российской агрессии. На этот раз посол Израиля в Украине рассказал о новой партии гуманитарной помощи, которую приготовило еврейское государство.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!