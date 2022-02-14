Украина потратит 590 млн долл. на страхование полетов в своем воздушном пространстве

Украинское правительство пытается сохранить международные рейсы после того, как страховщики прекратили страхование полетов в воздушном пространстве Украины.

Правительство Украины потратит $590 миллионов на страхование полетов в своем воздушном пространстве на фоне опасений по поводу возможного вторжения России.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об этом в воскресенье после того, как многие страховщики авиакомпаний заявили, что они больше не будут страховать рейсы, которые вошли в воздушное пространство Украины, что могло бы привести к приостановке всех авиаперевозок в Украину и из Украины.

В то же время Андрей Ярмак, директор государственной службы воздушного движения Украины, призвал авиакомпании не летать над Черным морем с завтрашнего дня до субботы из-за российских военных учений в этом районе.

Курсор ранее писал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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