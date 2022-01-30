Украина призывает Россию отвести свои войска от границы

Правительства западных стран обвиняют Россию в том, что на ее границе с Украиной сосредоточены десятки тысяч военнослужащих.

Киев призывает Москву отвести свои войска от границы Украины и продолжить диалог с Западом, если она «серьезно» настроена на деэскалацию напряженности, которая резко возросла на фоне опасений российского вторжения.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Россия должна продолжать дипломатическое взаимодействие и отвести военные силы, которые она собрала вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины», — написал в Твиттере министр иностранных дел Киева Дмитрий Кулеба.

Наращивание военной мощи вызвало опасения, что Россия планирует вторжение, напугав НАТО и ее членов в регионе и побудив западный альянс рассмотреть вопрос об усилении своих собственных войск в этом регионе.

Ранее Курсор сообщал, что министр иностранных дел Великобритании посетит Украину.

Также мы писали, что в СМИ сообщили, что Россия усилила разведку у границ с Украиной.

Еще напомним, что в Киеве остановили съемки израильского сериала из-за угрозы вторжения РФ.

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