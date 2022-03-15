Украина: россия смягчила свою позицию на переговорах

Игорь Жовква заявляет, что россия более не требует от Украины капитуляции. По мнению помощника президент в переговорах наблюдаются положительные сдвиги.

Высокопоставленный помощник президента Украины утверждает, что россия* смягчила свою позицию на переговорах о возможном урегулировании военного конфликта.

Игорь Жовква, заместитель руководителя аппарата президента Украины Владимира Зеленского, говорит, что переговоры между российскими и украинскими представителями стали «более конструктивными», россия сменила тон и перестала выдвигать требования о капитуляции Украины, на чем россия настаивала на предыдущих этапах переговоров.

После трех раундов переговоров в Беларуси в начале этого месяца состоялись видеозвонки между российскими и украинскими переговорщиками, в том числе и во вторник.

Жовква говорит, что украинские представители чувствуют «умеренный оптимизм» после переговоров, добавляя, что для достижения значительного прогресса необходимо, чтобы Зеленский и президент россии владимир путин встретились.

Курсор ранее писал, что Зеленский заявил, что Украина не вступит в НАТО. Владимир Зеленский заявил, что вторжение россии в Украину показало то, что его страна должна принять тот факт, что она не вступит в НАТО. Интересно, что в Украине уже обсуждают возможность создания нового военного союза вместе с Великобританией.

Также сообщалось, что по информации ООН, война россии против Украины может стать причиной голода в мире. Если украинские фермеры не смогут вовремя начать посевную из-за боевых действий, это станет первым шагом к продовольственному кризису.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!