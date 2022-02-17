Украина уже получила от партнеров более 2 тысяч тонн оружия и боеприпасов

Менее чем за месяц в Украину прилетели около 60 самолётов с помощью для Вооруженных сил страны из США, Великобритании, Канады, Польши и стран Балтии. Страны решительно осуждают возможную военную агрессию России.

На фоне возможного вторжения российских войск на территорию Украины, западные партнеры продолжают активно поддерживать страну. В Украину уже прибыло более 60 бортов с оружием и боеприпасами из разных стран, только из Америки в Киев прибыло 17 самолетов. По оценкам военных экспертов, Украина уже получила от партнеров более 2 тысяч тонн оружия и боеприпасов.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе телевизионного марафона 16 февраля уточнил, что Киев получил переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW и «другие средства, о которых раньше только мечтали». Он также заверил, что поддержки будет еще больше, ведь диалог с партнерами продолжается и они обещают расширить помощь.

Народный депутат Юрий Мисягин, в свою очередь, уточнил:

— из Америки 17 бортов доставили Украине 1500 тонн вооружения и боеприпасов;

— Британия отправила около 20 самолётов, которые привезли украинским военным 2000 гранатомётов NLAW и много другой военной техники и боеприпасов, в том числе бронежилеты для батальонов ТРО;

— Канада предоставила ВСУ приборы ведения наблюдения, разведывательное оборудование, средства индивидуальной защиты и многое другое;

— Польша предоставила гуманитарную помощь и уже одобрила поставки нам ПЗРК «Piorun» польского производства. Также Украина получит от Польши 60-миллиметровые легкие пехотные минометы LMP-2017 и, возможно, ручные гранатометы RPG-40;

— Литва предоставила ПЗРК Stinger и направит в Украину военных инструкторов. Отметим, эта карта доставки военной помощи Украине датируется 13 февраля, с тех пор в страну прибыло еще 13 бортов с помощью для ВСУ. И это далеко не полный список полученной помощи. Кроме того, финансовую помощь на укрепление обороноспособности Украины решили выделить Дания (€22 млн) и Евросоюз (€31 млн). О готовности предоставить Украине оружие также заявляли Чехия, Латвия и другие страны.

Курсор ранее писал, что в Украине сообщили, что снаряды войска РФ попали в детский садик. Утром 17 февраля российские оккупанты открыли огонь из тяжелой артиллерии по Станице Луганской, один из снарядов попал в здание детского сада. В результате происшествия пострадали три человека. Кроме того, Россия якобы вывела часть войск из Крыма. Куда переместились колонны, не сообщается.

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