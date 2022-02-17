Россия вывела часть войск из Крыма

Около 10 колонн российских войск покинули Крым в четверг после завершения там учений.

Около 10 колонн российских войск покинули Крым в четверг после завершения там учений, сообщают источники со ссылкой на Минобороны России.

Куда переместились колонны, не сообщается. Россия заявила на этой неделе, что некоторые ее подразделения завершили учения в районах, прилегающих к Украине, и возвращаются на свои базы.

Однако разведка США ранее заявляла, что не заметили отвода войск с границ.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что посол Израиля заявил, что вторжение России в Украину возможно как минимум до конца месяца.

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