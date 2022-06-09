Украина ввела санкции против путина

Зеленский подписал указ о введении санкций против путина и его ближайшего окружения — шойгу, пескова, лаврова и других государственных чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента россии* владимира путина и других топ-чиновников страны.

Помимо путина, санкции введены в отношении его пресс-секретаря дмитрия пескова, премьер-министра михаила мишустина, министра обороны россии сергея шойгу, министра иностранных дел сергея лаврова, вице-премьеров белоусова, голиковой, хуснуллина и колокольцева.

Кроме того, в санкционный список вошли 236 российских вузов, в том числе Московский государственный университет, Московский государственный технический университет, МФТИ, Санкт-Петербургский государственный университет.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!