Украина выстоит и полностью восстановится: астролог назвал сроки завершения войны

Победитель телешоу «Битва экстрасенсов» экстрасенс Максим Гордеев рассказал, что будет с Украиной в ближайшем будущем. Он также назвал цифру, которая символизирует победу украинского народа над агрессором.

Известный экстрасенс полагает, что Украину ждет три волны нападения агрессора. При этом он уверен, что кремль* не сможет добиться победы.

Об этом сообщает Vgorode.

При первой волне россия будет использовать обычных граждан. По факту, будут бросать пушечное мясо, так называемое, которое, к счастью, уже практически отбили. Вторая волна — они будут использовать белорусские войска для того, чтобы опять прикрыться другими людьми, которых тоже преодолеют. И вот тогда и произойдет 3-я волна. Заключительная. В которой путин будет использовать максимальное количество оружия и самых профессиональных своих наемников, поделился Гордеев.

Потому, отмечает экстрасенс, трудно точно ответить на вопрос, насколько быстро закончится эта война:

«Могу ответить так — до 8 месяцев. Но я хочу чтобы все понимали: это не война закончится через 8 месяцев, а это значит, что Украина спустя 8 месяцев полностью восстановится и станет снова независимой. Но именно цифра 8 символизирует победу украинского народа», — рассказал известный экстрасенс.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!