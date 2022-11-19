Украине не о чем вести переговоры с рф — Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что при нынешних обстоятельствах Украине не о чем вести переговоры россией*.

Об этом он написал в колонке для Wall Street Journal.

Джонсон отметил, что прекрасно понимает почему украинский лидер Владимир Зеленский говорит, что готов к переговорам, но они невозможны из-за неадекватности лидеров рф. Если бы был доступен хоть какой-то адекватный план мира, украинское правительство быстро за него ухватилось бы, отметил Джонсон.

По его словам, Украина, безусловно, хочет мира. Но, отметил он, с кремлем не о чем договариваться. Ни один потенциальный посредник до сих пор не смог придумать компромисс, который хоть немного был бы приемлем.

По его мнению, если даже предположить, что западным лидерам удалось бы убедить Украину «обменять земли на мир», «любая договоренность такого рода будет отвратительным и моральным позором для человечества», резюмировал Джонсон.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!