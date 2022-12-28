Украинские пограничники рассказали, сколько войск рф собрали в Беларуси: для наступления не хватит

Около 10,2 тысяч солдат рф сейчас находятся возле украинских границ в Беларуси. Этого недостаточно для создания реальной угрозы.

Руководитель украинской погранслужбы Сергей Дейнеко рассказал, что в настоящее время рф* собрала в Беларуси группировку войск общим количеством 10 200 человек. Этого слишком мало для повторного наступления на Украину. Даже с учетом того, что кремль не ценит жизни своих солдат и готов ими жертвовать, такая группировка все равно не сможет продвинуться далеко.

Об этом Дейнеко рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас попытки россиян собрать в Беларуси войска остаются без успеха. Причин думать, что нужное количество «живой силы» найдется в самой Беларуси — пока нет.

Он также заверил, что и разведка Украинцы, и пограничники и спецслужбы изо дня в день следят за тем, что происходит в соседних странах. По его словам, ситуация может меняться динамично, но «реальных возможностей» для наступления у врага нет.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!