В Израиле опасаются, что россия может передать Ирану гиперзвуковые ракеты

Поскольку в ближайшие дни россия* должна подписать соглашение о поставках, в рамках которого она получит еще несколько сотен беспилотных боевых беспилотников из Ирана, официальные лица Израиля опасаются, что это может стать ступенькой к более совершенным поставкам, возможно, даже к гиперзвуковым ракетам.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Официальные лица Израиля сообщили, что сделка по БПЛА будет подписана в ближайшие дни, подтверждая предыдущие подобные сообщения в СМИ США о зарождающемся военном сотрудничестве между двумя сторонами, которое может достичь беспрецедентного уровня и представлять региональную угрозу.

россия подписала свой первый контракт на поставку БПЛА с Ираном летом, при этом сотни иранских боевых БПЛА были отправлены, а некоторые уже используются для нападения на Украину. Израильские официальные лица сообщили, что москва настаивает на оплате наличными, а не на каком-либо бартерном договоре, чтобы избежать каких-либо конкретных обязательств, кроме денежных.

Новая сделка заключена после интенсивных переговоров с Ираном, чтобы подготовить почву для использования БПЛА для атак на инфраструктуру в Украине, при этом высокопоставленные украинские чиновники предупреждали за последние несколько дней, что количество беспилотников может достичь 1 700.

Хотя израильские официальные лица считают, что это число, вероятно, будет ограничено несколькими сотнями БПЛА общей стоимостью в несколько сотен миллионов евро наличными, ожидается, что оно будет реализовано в ближайшие дни, что может привести к обострению в войне, которая длится уже 10 месяцев.

Американские СМИ писали, что стороны также ведут переговоры о создании в россии линии по производству БПЛА. Хотя Иран уже согласился построить этот завод на территории рф, официальные лица полагают, что после подписания соглашения на это может уйти до двух лет. россия также проявляла интерес к покупке ракет класса «земля-земля» у Ирана, но сделка еще не завершена.

Представители Минобороны Израиля разделились во мнениях относительно общих стратегических последствий этого сотрудничества. Самая радикальная оценка, которую продвигает Моссад и которую поддерживают некоторые в разведывательном управлении ЦАХАЛа, заключается в том, что это постоянно углубляющееся сотрудничество может стать растущей угрозой для Израиля.

Те, кто выразил обеспокоенность по этому поводу, отмечают, что углубление связей означает, что россия может в конечном итоге ответить взаимностью, перебросив гиперзвуковые ракеты, которые могут развивать скорость, в несколько раз превышающую скорость звука, и помогая Ирану закрепиться в Сирии. Они предупреждают, что это может ограничить возможности Израиля по использованию своих ВВС на северной границе.

Другой подход, возглавляемый руководством ЦАХАЛа, рассматривает продолжающееся сотрудничество как не более чем «деловую сделку» без стратегических последствий. В то время как рф недавно передала Ирану захваченные в бою системы вооружения американского производства, чтобы он мог их реконструировать, и намерена предоставить Ирану самолеты Су-35, москва не собирается позволять Ирану занять чрезмерно доминирующее положение в регионе и будет придерживаться своей давней позиции, которая включает в себя неприятие ядерной программы Ирана.

Они считают, что россия будет стремиться к тому, чтобы ее сделки с Ираном ограничивались по большей части коммерческими и экономическими аспектами, чтобы избежать создания еще одной области раздора с Западом.

Ранее Курсор писал, что Иран хвастается поставками ракет палестинцам и Хизбалле. Опубликована статья, описывающую, как Иран разрабатывал свои ракеты и распространял их среди своих союзников на Ближнем Востоке.

Курсор писал, что Ганц заявил, что пришло время оказать серьезное давление на Иран. По словам чиновника, «ядерная угроза не может быть исключена из глобальной повестки дня».

Курсор сообщал, что, помогая Ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия. Благодаря помощи рф Иран получает опыт работы с ядерными материалами и усиленно продвигает свою военную ядерную программу.

Наша редакция писала, если Иран получит ядерное оружие, все ставки сняты. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Напомним, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россиян.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!