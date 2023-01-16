Украинские спецслужбы обнародовали имена военных рф, причастных к ракетному удару по Днепру

Служба безопасности Украины установила личности военных рф*, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Об этом сообщает СБУ.

Силовики подчеркивают, что каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает «пуск», кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия, добавил глава СБУ Василий Малюк. Он подчеркнул, что ракетные удары не сломают украинцев: «Мы обязательно победим в войне!».

По фактам очередного военного преступления рф следователи начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки, совершенной российской федерацией.

Согласно предварительным данным, к совершению указанного преступления причастны несколько десятков военнослужащих рф, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник тимошин олег евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор иваненко алексей сергеевич, 08.02.1987 года рождения;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы голенков дмитрий, 01.09.1978 года рождения;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка григорьев денис анатольевич, 07.06.1982 года рождения;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка назыров динар, 03.07.1985 года рождения;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка поцелуев евгений, 16.06.1980 года рождения.

В результате досмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!