Украинские военные летчики показали невероятные кадры: как они используют автодороги для высокой мобильности

18:48, Сегодня
Политика, Мировые новости
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Фото: depositphotos.com

Воздушные силы Украины используют украинские дороги, чтобы сохранять высокую мобильность.

Воздушные силы Украины при своих маневрах используют автомобильные дороги. Несколько невероятных моментов попали на видео.

Кадры обнародовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграме.

Он отметил, что качественные дороги, которые до войны строили для авто, пригодились даже авиации. С их помощью летчики приловчились сохранять высокую мобильность.

Отметим, что украинские летчики продолжают успешно уничтожать солдат рф* на различных направлениях фронта. Так, на юге Украины 9 сентября военная авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения вооружения и техники россиян.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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