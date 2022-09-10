Украинские военные летчики показали невероятные кадры: как они используют автодороги для высокой мобильности

Воздушные силы Украины при своих маневрах используют автомобильные дороги. Несколько невероятных моментов попали на видео.

Кадры обнародовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграме.

Он отметил, что качественные дороги, которые до войны строили для авто, пригодились даже авиации. С их помощью летчики приловчились сохранять высокую мобильность.

Отметим, что украинские летчики продолжают успешно уничтожать солдат рф* на различных направлениях фронта. Так, на юге Украины 9 сентября военная авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения вооружения и техники россиян.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!