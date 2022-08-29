Украинские военные начали битву за Херсон, бои идут по всей линии фронта

В понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф горят по всему региону.

Об этом свидетельствует сообщение заместителя начальника Одесской районной Военной администрации Алексея Мацулевича в Telegram.

По словам главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, враг достаточно давно подтягивал свои силы и собирал свои резервы. Сейчас в регионе уничтожены склады с боезапасом, взорваны сосредоточения военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны.

Гуменюк отметила, что все информация о боевых действиях должна находиться в тишине. Она призвала всех набраться терпения.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что бои происходят не только в одном направлении, а по всей линии фронта. Хлань подчеркнул, что транспортные маршруты и мосты, через которые оккупанты опрокидывали технику и боекомплекты на сегодняшний день не проездные.

Курсор сообщал днем 29 августа, что оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.