ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном, десантники рф бежали

Боевики так называемой «днр» отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Украинские бойцы прорвали первую линию обороны армии рф* под Херсоном. «Днр»-овцы вынуждены были отступать, а российские десантники сбежали с поля боя.

Об этом сообщает оперативная группировка»Каховка«. В подтверждении своих слов бойцы опубликовали видео. На кадрах видео можно увидеть российского солдата, который признается, что украинские военные прорвали первую линию обороны.

Кроме этого, в Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы.

По данным военных, российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории захваченного Крыма.

«Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории», — добавили в ОУВ «Каховка».

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!