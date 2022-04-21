Украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских истребителей

Войска рф ежедневно теряют технику и солдат в Украине. При этом органы власти и российское телевиденье продолжают рассказывать гражданам о том, что «потери незначительные».
Украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Сегодня войска рф* не досчитались нескольких истребителей. Их украинские бойцы сбили в районе города Изюм, на высоте 6 тыс. метров.
Об этом сообщило Воздушное командование «Восток».
По предварительным данным, уничтожены российские истребители типа Су-34 и Су-35, отметили военные.
Помимо этого, в Харьковской области в течение текущих суток также ликвидирован один БПЛА.
В общей сложности российские войска с 24 февраля по 21 апреля потеряли в Украине уже около 21 тысяч человек. Также враг потерял 829 танков, 2118 боевых бронированных машин, артиллерийских систем — 393, 136 реактивных систем залпового огня, 67 средств противовоздушной обороны, 172 самолета, 151 вертолет, 1508 единиц автомобильной техники, 166 беспилотников оперативно-тактического уровня, 27 единиц специальной техники и 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!
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Автор материала:
Тали Малкина