Украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских истребителей

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Сегодня войска рф* не досчитались нескольких истребителей. Их украинские бойцы сбили в районе города Изюм, на высоте 6 тыс. метров.

Об этом сообщило Воздушное командование «Восток».

По предварительным данным, уничтожены российские истребители типа Су-34 и Су-35, отметили военные.

Помимо этого, в Харьковской области в течение текущих суток также ликвидирован один БПЛА.

В общей сложности российские войска с 24 февраля по 21 апреля потеряли в Украине уже около 21 тысяч человек. Также враг потерял 829 танков, 2118 боевых бронированных машин, артиллерийских систем — 393, 136 реактивных систем залпового огня, 67 средств противовоздушной обороны, 172 самолета, 151 вертолет, 1508 единиц автомобильной техники, 166 беспилотников оперативно-тактического уровня, 27 единиц специальной техники и 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.