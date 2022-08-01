Россия раскручивает нарратив, что «конфликт на Балканах выгоден США»

Кремлевские медиа продвигают нарратив, что конфликт на Балканах выгоден Соединенным Штатам Америки. Это сообщение является манипулятивным и составляет часть информационно-психологической операции по открытию второго фронта в Европе, который нужен россии*.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил в Телеграме.

У россиян несколько причин использования Сербии в своих геополитических манипуляциях: во-первых, отвлечь мировое внимание от войны в Украине и террористических действий оккупантов. Во-вторых, еще один военный конфликт в Европе пропагандисты смогут осветить как результат вмешательства НАТО и США в жизнь европейских стран.

Руководство кремля использует такие нарративы для поиска союзников, ослабления санкций и распространения разногласий между странами Евросоюза.

Как сообщалось, 31 июля сербы на севере Косово заблокировали грузовиками главную дорогу возле пункта пересечения границы Яринье. Также была блокирована дорога Приштина – Рашка.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны в ночь на 1 августа. По словам Вучича, Косово одновременно с этим будет блокировать въезд граждан с сербскими документами и требовать переоформления авто на косовские номера, согласно постановлению, которое вступает в силу 1 августа. Позднее Вучич обратился к нации по поводу ситуации на севере Косово и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

«Курсор» писал, что в Сербии заявили, что их армия не пересекала границу Косово. Президент Сербии Александр Вучич намекнул на возможное военное решение конфликта. По его словам, если Приштина «решит преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!