В Сербии заявили, что их армия не пересекала границу Косово

Президент Сербии Александр Вучич намекнул на возможное военное решение конфликта. По его словам, если Приштина «решит преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит».

Министерство обороны Сербии опубликовало срочное заявление, в котором говорится, что сербская армия «никоим образом не входила в Косово».

«Из-за большого количества дезинформации, намеренно распространяемой администрацией Приштины и распространяемой через фальшивые аккаунты в социальных сетях и на некоторых веб-сайтах, утверждающих, что якобы имели место конфликты между сербской армией и так называемой косовской полицией. По данным министерства обороны, армия «никоим образом не пересекала административную границу и не вступала на территорию Косово и Метохии», говорится в заявлении министерства обороны Сербии.

СМИ также сообщали о сиренах и стрельбе по меньшей мере в двух населенных пунктах на севере Косово.

Впоследствии стало известно, что косовская полиция взяла под контроль два пограничных перехода с Сербией.

Заявление президента Сербии Вучича о ситуации в Косово: «Вчера у нас были переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии. Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Но я также прошу представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт — это моя просьба, это моя большая просьба. И все, что я могу сказать, это то, что мы будем молиться о мире и искать мира. Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит. Это все, что я хочу сказать».

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины намерены вернуть в ближайшее время Херсон, который временно находится под контролем российской федерации. Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, как проходит деоккупация юга.

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