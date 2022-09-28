Украинские военные уничтожили рекордное число солдат рф: кремль пытается скрыть эти цифры

Силы обороны Украины с 24 февраля по 28 сентября ликвидировали 58 тысяч 150 военных рф*, что на 400 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Также украинские защитники уничтожили 2312 (+6) танков, 4889 (+8) боевых бронированных машин, 1381 (+3) артиллерийскую систему, 331 (+0) реактивную систему залпового огня, 175(+0) средств противовоздушной обороны, 262 (+1) самолета, 224 (+0) вертолета, 989 (+12) беспилотников оперативно-тактического уровня, 242 (+1) крылатые ракеты, 15 (+0) кораблей /катеров, 3742 (+12) единицы автомобильной техники и автоцистерн и 131 (+0) единицу специальной техники.

Наибольшие потери, по данным Генштаба, противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!