Украинские войска могут зайти в Крым уже в 2022 году — полковник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут и в 2022 году зайти во временно оккупированный Крым. И войска рф* вряд ли смогут этому помешать.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам такие заявления уже звучали, как от украинских, так и о международных экспертов. Он заверил, что просто так ни один генерал говорить не будет на такие темы. Потому если ему разрешили это озвучить, значит, это, как минимум, то, что планируется уже. Это фактически значит, что освобождение Крыма украинскими войсками очень близко, отметил эксперт, комментируя одно из последних заявлений бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса об освобождении полуострова в 2023 году.

Заход на территорию Крыма легко может быть и в этом году, особенно, если украинские войска выйдут на Мелитополь, заявил он.

Отметим, на днях генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ уже к концу 2022 года оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля 2022 года. А к середине 2023 года они могут оказаться в Крыму и войска рф этого не остановят.

«Курсор» ранее рассказывал, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!