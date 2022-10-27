Украинский Генштаб: ВСУ уничтожили уже более 69 тысяч российских солдат, раненых — куда больше

Общие боевые потери российских войск на утро 27 октября ориентировочно составили 69 тысяч 220 человек. За минувшие сутки ликвидировано 320 захватчиков рф*. И это только официально подтвержденные факты, реальное число убиты россиян куда выше. К тому же, количество раненых, по оценкам международных экспертов, вероятно, минимум в 2-2,5 раза выше числа ликвидированных захватчиков.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также по состоянию на 27 октября украинские защитники уничтожили 2631 (+3) танк, 5364 (+13) боевые бронированные машины, 1690 (+4) артиллерийских систем, 379 реактивных систем залпового огня, 192 средства противовоздушной обороны, 271 самолет, 249 (+1) вертолетов, 1398 (+19) беспилотников оперативно-тактического уровня, 351 (+1) крылатую ракету, 16 кораблей/катеров, 4078 (+2) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 150 (+1) единиц специальной техники врага.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!