Украинский посол в Австрии: нейтралитет – не вариант для Украины, ей нужно в НАТО

Дипломат также возразил против использования Кремлем термина «расширение НАТО на Восток», заявив, что страны Восточной Европы добровольно вступили в альянс, потому что искали защиты от агрессивного соседа.

Василий Химинец, посол Украины в Австрии, убежден, что нейтральный статус для Украины — это не вариант для страны, географическим соседом которой является россия*, и что ей было бы безопаснее в НАТО.

«Нейтралитет явно не является вариантом для Украины. Мы можем увидеть, какие уроки в области безопасности извлекли Финляндия и Швеция. А теперь в Австрии и Германии хотят убедить нас, что Украина никогда не должна вступать в НАТО, потому что иначе мы спровоцируем Путина», — сказал дипломат.

«Я вижу будущее Украины в НАТО. Я знаю, что это будет трудно, потому что внутри альянса все еще существуют опасения. Но после войны в Европе будет новый порядок безопасности», — говорит он.

Курсор писал о том, что Лапид заявил, что Израиль сталкивается с экстремистским исламистским терроризмом. Яир Лапид встретился с делегацией Госдепартамента США, во время которой обсуждались последние теракты и беспорядки в стране.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!