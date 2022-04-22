Украинский посол в Австрии: нейтралитет – не вариант для Украины, ей нужно в НАТО

Василий Химинец, посол Украины в Австрии, убежден, что нейтральный статус для Украины — это не вариант для страны, географическим соседом которой является россия*, и что ей было бы безопаснее в НАТО.
«Нейтралитет явно не является вариантом для Украины. Мы можем увидеть, какие уроки в области безопасности извлекли Финляндия и Швеция. А теперь в Австрии и Германии хотят убедить нас, что Украина никогда не должна вступать в НАТО, потому что иначе мы спровоцируем Путина», — сказал дипломат.
«Я вижу будущее Украины в НАТО. Я знаю, что это будет трудно, потому что внутри альянса все еще существуют опасения. Но после войны в Европе будет новый порядок безопасности», — говорит он.
Курсор писал о том, что Лапид заявил, что Израиль сталкивается с экстремистским исламистским терроризмом. Яир Лапид встретился с делегацией Госдепартамента США, во время которой обсуждались последние теракты и беспорядки в стране.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!