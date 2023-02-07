Украину могут разделить по корейскому сценарию — бывший советник Офиса президента

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что страну могут разделить по такому же сценарию, как и Корею. По его мнению, Запад к этому готов.

«Выход из этой войны может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад. Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями», — заявил Арестович.

По его словам, для «успеха» на поле боя Украине необходимо до 400 тысяч идеально подготовленных солдат с оружием НАТО. Арестович считает, что «на Западе думают также».

«Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит. Мы как общество не готовы к такому исходу. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями, — подчеркнул бывший советник Офиса президента.

На данное заявление уже отреагировали в СНБО Украины. Секретарь ведомства Алексей Данилов полностью опроверг возможность сценариев, подобных Корее.

— Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода «российского боевого корабля» установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины, — написал чиновник в Твиттере.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что международные партнеры, которые поставляют Украине вооружение, запретили ей их использовать для нанесения ударов по территории рф *. В то же время чиновник подчеркнул, что Украина имеет право уничтожать цели противника оружием собственного производства, которое у страны имеется.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!