В СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф

Российская федерация* продолжает свой террор в Украине, используя для обстрелов городов и различные типы ракет, и иранские дроны-камикадзе. Но есть ли у ВСУ вооружение собственного производства, которое способно уничтожать цели, расположенные на территории страны-агрессора.

На этот вопрос ответил в интервью CNN секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, украинским военным никто не запрещает уничтожать цели противника оружием собственного производства, и да, оно у них имеется в наличии.

Отметим, что международные партнеры, которые поставляют Украине вооружение, запретили ей их использовать для нанесения ударов по территории рф.

«Курсор» писал ранее, что в феврале будет ровно год, как на территории Украины длится война, развязанная российской федерацией. И в течение следующих недель армия агрессора готовится пойти в новое масштабное наступление. Но военный аналитик Алексей Гетьман считает, что оно уже началось, поскольку на Донбассе уже начались «горячие» бои.

Еще мы писали, что почти за год войны в Украине оккупанты потеряли большое количество солдат и техники. Согласно данным аналитиков, армия агрессора с 24 февраля 2022 года лишилась 9 тысяч единиц транспортных средств и тяжелого вооружения.

Напомним, что в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить их приказали в кремле.

Читайте также, что армия российской федерации в текущем месяце готовит новое масштабное наступление на территорию Украины. И основная цель такой операции состоит в том, чтобы полностью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!