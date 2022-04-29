Узбекистан и Израиль продолжают укреплять свои отношения

Узбекистана в Израиле заявила, что уже реализуется несколько проектов в различных областях, включая сельское хозяйство, экологию, трудовую миграцию и туризм.

В начале этого года Израиль и Узбекистан отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами. В последнее время обе страны ускорили обсуждение двустороннего сотрудничества в области политики, дипломатии, экономики и культуры, продолжая изучать новые возможности для взаимодействия.

В интервью газете The Jerusalem Post посол Узбекистана в Израиле г-жа Феруза Махмудова выразила заинтересованность страны в развитии отношений между Узбекистаном и Израилем. Ожидается, что в этом году состоится первое заседание межправительственной комиссии, которую возглавят заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков и министр туризма Израиля Йоэль Развозов. Посол пояснил, что уже реализуется несколько проектов в различных областях, включая сельское хозяйство, экологию, трудовую миграцию и туризм.

Посол добавил, что с февраля 2018 года израильтяне могут посещать Узбекистан без визы на срок до 30 дней. «Туризм является одним из ключевых пунктов нашей двусторонней повестки дня, учитывая солидный потенциал туристических достопримечательностей для обеих сторон», — сказала Махмудова. Недавно несколько туристических компаний из Узбекистана приняли участие в IMTM 2022, 28-ом Международном Средиземноморском туристическом рынке, проходившем в Израиле, что подчеркивает интерес обеих стран в сфере туризма.

Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.В Совете Безопасности ООН Веннесланд похвалил возвращение Израиля к статус-кво, но осудил чрезмерную силу ЦАХАЛа. Он указал на более 160 палестинских арабов, раненных во время столкновений.