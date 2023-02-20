В Африканском союзе приостановили статус Израиля как страны-наблюдателя

Статус Израиля как страны-наблюдателя в Африканском союзе приостановлен, в связи с чем представители нашего государства «не были приглашены» на саммит 18 февраля.

Об этом сообщает «Детали«.

«Статус приостановлен до тех пор, пока этот комитет не проведет обсуждение… и поэтому мы не пригласили израильских официальных лиц на наш саммит», – заявил глава комиссии АС Мусса Факи Махамат.

Что касается инцидента с изгнанием израильской делегации с саммита, глава комиссии заявил, что союз проводит расследование.

В 2021 году Израиль стал наблюдателем в Африканском союзе, после двадцатилетних дипломатических усилий. Решение было принято президентом Махаматом односторонне, что вызвало протесты со стороны нескольких стран-членов союза. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что новый статус может способствовать более тесному сотрудничеству между Израилем и Африканским союзом в различных областях, включая борьбу с коронавирусом и противодействие «распространению экстремистского терроризма» на африканском континенте.

В прошлом году саммит Африканского союза приостановил обсуждение вопроса о лишении аккредитации Израиля и создал комитет глав государств для решения этого вопроса.

Представитель Министерства иностранных дел Израиля заявил, что Бар Ли была «аккредитованным наблюдателем с входным билетом», и обвинил Африканский союз в том, что он стал заложником «небольшого числа экстремистских государств, таких как Алжир и Южная Африка, которые движимы ненавистью и контролируются Ираном».

Напомним, израильский посол Шарон Бар Ли был удален с ежегодного саммита Африканского союза в Эфиопии. Видео, распространенное в социальных сетях, показывает, как охранники выводят Бар Ли из зала заседаний Африканского союза в Аддис-Абебе.