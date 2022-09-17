В «Еш Атид» рассматривают возможность сотрудничества с «Объединенным списком»

Министр социального обеспечения Меир Коэн «Еш Атид» считает, что в связи с расколом «Объединенного списка» появилась возможность для сотрудничества с арабскими партиями.

Неожиданный раскол «Объединенного списка» произошел за минуту до окончания регистрации партийных списков, после только что подписанного соглашения между тремя составляющими его партиями. Это событие быстро стало самой обсуждаемой темой предвыборной политики.

Об этом пишут «Новости Израиля».

Ожидается, что раскол между арабскими партиями снизит активность секторальных избирателей и увеличит шансы на победу блока Нетаниягу. Примечательно, что отколовшаяся партия БАЛАД не хотела принимать участие в «сионистской политике» и добивалась принципиального отказа всех арабских партий от любой формы поддержки противников Нетаниягу. Однако Айман Оде и Ахмад Тиби не стремились брать на себя подобные обязательства.

Меир Коэн заявил, что его партия не исключает сотрудничества «ни с одним арабским лидером», но многое будет зависеть от действий и слов лидеров ХАДАШ и ТААЛЬ.

Ранее «Курсор» писал о том, что после опрос показывает, что раскол в «Объединенном списке» меняет распределение мест между блоками, но ни один из блоков не имеет большинства в 61 депутата,