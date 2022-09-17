Опрос: Блок Нетаниягу укрепляется

Новый опрос, опубликованный накануне на канале 12 News, показал, что раскол в партии «Объединенный список» меняет распределение мест между блоками, но ни один из блоков не имеет большинства в 61 депутата, необходимого для формирования стабильного правительства.

Опрос, проведенный институтом Мидгам во главе с Мано Гева совместно с iPanel, показал, что если бы выборы состоялись, то «Ликуд» набрал бы силу и получил бы 33 места в Кнессете, партия «Еш Атид» Яира Лапида получила 23 места, а «Лагерь государственников» во главе с Бени Ганцем получает 12 мест.

Партия религиозного сионизма, возглавляемая Бецалэлем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром, получает 12 мест, ШАС получает 8 мест, а «Яадут а-Тора» — 7 мест. «Исраэль Бейтену» и Авода получает по 6 мест каждая в Кнессете. МЕРЕЦ получает 5 мест, Хадаш-Таал и РААМ — по 4 места каждая.

Балад, объявивший в четверг в последнюю минуту, что он отделится от Хадаша и Таала, не преодолел избирательный барьер в 3,25%, необходимый для прохождения в Кнессет, набрав всего 0,9% голосов. Другими партиями, которые не преодолели избирательный барьер, являются «Еврейский дом» Айелет Шакед (1,9%) и «Свободный Израиль» Эли Авидара (0,4%).

Что касается блоков, блок сторонников Нетаниягу имеет 60 мест, блок противников Нетаниягу — 56 мест, а блок Хадаш-Таал находится посередине со своими 4 местами.

Респондентов в опросе также спросили, кто из следующих, премьер-министр Яир Лапид или лидер оппозиции Биньямин Нетаньиягу, больше всего подходит на должность премьер-министра. 46% ответили, что больше всего подходит Нетаниягу, а 29% сказали, что Лапид. Когда Нетаниягу поставили против Бени Ганца, он лидировал с 46% по сравнению с Ганцем с 25%.

Ранее Курсор писал, что уловка правого лагеря обеспечит Смотричу и Бен-Гвиру дополнительное финансирование. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Религиозно-сионистскую партию как несколько разных партий. При этом в самой партии сообщили: «Регистрация производится в соответствии со всеми законами и в соответствии с соглашением».

Курсор также писал, что по новому опросу правый блок получает большинство. Айелет Шакед заявила, что «еще пол-места, и у нас будет правое правительство».

Также мы сообщали, что опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».

Напомним, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.