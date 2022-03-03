В Грузии заявили, что планируют подать заявку на членство в ЕС

Решение Грузии последовало за аналогичным шагом президента Украины Владимира Зеленского, который получил поддержку евродепутатов в резолюции, рекомендующей органам ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата.

Грузия «немедленно» подаст заявку на членство в ЕС, заявляет правящая партия государства, на следующий день после того, как Европейский парламент поддержал заявку охваченной войной Украины на членство в ЕС.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе объявил о «решении партии немедленно подать заявку на членство в ЕС».

Грузия призывает ЕС «срочно рассмотреть нашу заявку и принять решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС», — сказал он на пресс-конференции.

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