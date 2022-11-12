В Херсоне нашли переодетых солдат рф, они уже сдают «своих»

20:00, Сегодня
Политика, Происшествия
российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Украинские военные задержали российских солдат, которые переоделись в гражданскую одежду и пряталась в Херсоне

В Херсоне бойцы ВСУ обнаружили солдат рф, которые переоделись в гражданскую одежду и пряталась в заброшенных помещениях.

Об этом сообщают соцсети.

Взятие в плен россиян подтверждают и украинские военные. Сейчас захватчики уже отвечают на вопросы следователей.

Отметим, что ранее украинская разведка сообщала, что в деоккупированом городе есть переодетые в гражданское россияне, которых она призывает сдаваться в плен. Как считает Центр национального сопротивления, переодетые россияне могут оказывать вооруженное сопротивление украинским войскам, чтоб показать как «население борется с ВСУ».

Ранее Курсор писал про контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении: как рф комментирует потери техники и личного состава.

Также мы сообщали, что в Мелитополе партизаны взорвали предателя, перешедшего на сторону рф. В оккупированном городе Мелитополе освободительное движение организовало «горячее» утро предателям, которые пошли в услужение россии.

 

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