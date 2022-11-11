В Мелитополе партизаны взорвали предателя, перешедшего на сторону рф

В оккупированном городе Мелитополе освободительное движение организовало «горячее» утро предателям, которые пошли в услужение россии.

Утром 11 ноября в Мелитополе был взорван дом, в котором проживал предатель и так называемый начальник департамента культуры и спорта Андрей Бойко, назначенный российской администрацией.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В оккупированном Мелитополе партизаны ведут свою линию фронта. Они напоминают о неминуемом возмездии коллаборантам, которые погнались за деньгами и издеваются над мирными гражданами.

Стало известно, что предатель жив, но контужен взрывом. Его отправили в больницу.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!