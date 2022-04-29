В Иране заявили, что Израиль создает условия для собственного уничтожения

«Наши реакции болезненны. Вы создаете условия для собственного уничтожения. Мы не оставим вас в покое. Ждите нас», — заявил командующий революционной гвардией Ирана

Командующий революционной гвардией Ирана Хоссейн Салами заявил в пятницу, что Израиль своими «злобными действиями» создает условия для собственного уничтожения.

«Прекратите свои злобные действия. Вы хорошо знаете, что мы — люди действия и реакции. Наши реакции болезненны. Вы создаете условия для собственного уничтожения. Мы не оставим вас в покое. Ждите нас», — сказал Салами в День Кудса в Тегеране.

«Вы лучше нас знаете, что вас постигнет, если вы предпримете злые действия».

Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.В Совете Безопасности ООН Веннесланд похвалил возвращение Израиля к статус-кво, но осудил чрезмерную силу ЦАХАЛа. Он указал на более 160 палестинских арабов, раненных во время столкновений.