В Иране заявили, что Израиль создает условия для собственного уничтожения

Командующий революционной гвардией Ирана Хоссейн Салами заявил в пятницу, что Израиль своими «злобными действиями» создает условия для собственного уничтожения.
«Прекратите свои злобные действия. Вы хорошо знаете, что мы — люди действия и реакции. Наши реакции болезненны. Вы создаете условия для собственного уничтожения. Мы не оставим вас в покое. Ждите нас», — сказал Салами в День Кудса в Тегеране.
«Вы лучше нас знаете, что вас постигнет, если вы предпримете злые действия».
Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.В Совете Безопасности ООН Веннесланд похвалил возвращение Израиля к статус-кво, но осудил чрезмерную силу ЦАХАЛа. Он указал на более 160 палестинских арабов, раненных во время столкновений.
Также сообщалось, что в сети показали новое видео жестоких беспорядков на Храмовой горе. Беспорядки на Храмовой горе продолжаются. В сети появилось новое видео, на котором можно увидеть горящее дерево. В него попал фейерверк, запущенный арабскими погромщиками.