В Киеве началась встреча Зеленского и Макрона: прямая трансляция

В последние недели западные лидеры проводят дипломатические переговоры на высоком уровне в надежде снять напряженность и предотвратить нападение.

Дипломатические усилия по разрядке напряженности вокруг Украины продолжились и во вторник: президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев на следующий день после того, как многочасовые переговоры с российским лидером в Москве не привели к явным прорывам.

Об этом пишет Times Of Israel.

Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку опасения по поводу возможного российского вторжения усиливаются. Москва разместила более 100 000 военных у границ Украины, но настаивает на том, что у нее нет планов нападения на Украину. Кремль потребовал от Запада гарантий того, что НАТО не примет Украину и другие страны бывшего СССР в свои члены, прекратит развертывание там вооружений и свернет свои войска из Восточной Европы — требования, которые США и НАТО отвергают как невыполнимые.

В понедельник Макрон встретился с президентом России Владимиром Путиным для переговоров, которые продолжались более пяти часов. После продолжительной встречи два лидера подчеркнули необходимость дальнейших переговоров.

Путин отметил, что США и НАТО игнорируют требования Москвы, но выразил готовность продолжить переговоры.

Курсор ранее писал, что Эммануэль Макрон уверен, что сможет договориться с Путиным и остановить войну в Украине. Президент Франции вылетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что его диалога с Путиным, вероятно, будет достаточно, чтобы предотвратить начало военного конфликта.

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