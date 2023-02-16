Глава МИД Израиля Эли Коэн впервые прибыл в Украину с начала войны

В Киев прибыл поезд с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, который приехал в Украину впервые с начала вторжения *россии.

Об этом министр сообщил в своем Твиттере.

Как отметил Коэн, во время визита в Киев он планирует провести встречи с президентом страны Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, вновь открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полной деятельности, посещу Бучу и Бабий Яр», — написал министр.

По его словам, приехав в украинскую столицу Коэн хочет выразить поддержку Израиля Украине и ее народу в трудную минуту.

«Курсор» писал о том, что Украина направила Израилю ряд запросов в рамках подготовки к предстоящему визиту министра иностранных дел Эли Коэна в Киев, первым из которых является запрос о четком публичном заявлении против вторжения россии в Украину и в поддержку территориальной целостности Украины.

Позже в Киеве назвали условие для встречи Зеленского с Коэном во время его визита в Киев. По данным СМИ, украинский лидер хочет, чтобы Израиль предложил ощутимую поддержку Украине. В то же время Иерусалим до сих пор не ответил на запрос Киева в 2022 году о предоставлении кредита в размере 500 миллионов долларов. Также предполагалось, что новое правительство возьмет на себя обязательство продолжать планы по разработке, в том числе, гражданской системы предупреждения о ракетном нападении.

Тогда СМИ писали, что якобы возможная встреча Коэна с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от готовности Израиля предпринять шаги в пользу Киева. Неназваный украинский чиновник заявил, что Зеленский не встречается с представителями других государств ради «фотосессии».

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