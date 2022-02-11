В Китае обвинили главу Госдепа США во лжи

По словам представителя МИД Китая, комментарии Блинкена «доказывают, что США руководствуются предрассудками и соображениями холодной войны».

Министерство иностранных дел Китая назвало слова госсекретаря США Энтони Блинкена о «китайской агрессии» — «политической ложью». В пятницу 11 февраля представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал заявление Госдепа США.

Об этом пишет ТАСС.

Ранее Блинкен заявил, что КНР стремится стать ведущей мировой военной, экономической, дипломатической и политической державой. «Власти КНР будут действовать более агрессивно как внутри страны, так и в регионе», — сказал он.

«Это политическая ложь. Американская сторона говорит о «китайской угрозе», чтобы оклеветать Китай, оказать давление и сдержать развитие нашей страны», — сказал Чжао Лицзянь.

По его словам, такие комментарии Блинкена «доказывают, что США руководствуются предрассудками и соображениями холодной войны».

«Мы решительно выступаем против подобных заявлений со стороны США», — добавил дипломат.

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