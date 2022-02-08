Главный научный советник Белого дома уволился из-за неподобающего обращения с персоналом

Эрик Ландер уходит в отставку после того, как во внутреннем отчете были обнаружены достоверные доказательства того, что он запугивал и унижал своих сотрудников.

Главный научный советник президента США Джо Байдена Эрик Ландер подал в отставку в понедельник, через несколько часов после того, как Белый дом подтвердил — внутреннее расследование обнаружило достоверные доказательства того, что он плохо обращался со своими сотрудниками.

Внутренняя проверка в прошлом году, вызванная жалобой на рабочем месте, обнаружила доказательства того, что Ландер, директор Управления научно-технической политики и научный советник Байдена, запугивал сотрудников и обращался с ними неуважительно.

Белый дом упрекнул Ландера в его взаимодействии со своими сотрудниками, но первоначально дал понять в понедельник, что ему будет разрешено остаться на работе, несмотря на заявление Байдена в день инаугурации о том, что он ожидает «честности и порядочности» от всех, кто работал на его администрацию и уволит любого, кто проявляет неуважение к другим.

Но позже вечером в понедельник пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что Байден принял отставку Ландера с «благодарностью за его работу в OTSP над пандемией, проблемой рака, изменением климата и другими ключевыми приоритетами».

Ландер в своем заявлении об отставке сказал: «Я опустошен тем, что причинил боль бывшим и нынешним коллегам, а также тем, как я разговаривал с ними».

«Я считаю, что продолжать эффективно выполнять свою роль невозможно, а работа этого офиса слишком важна, чтобы ей мешали», — добавил он.

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