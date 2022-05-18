В Кнессете на отложено рассмотрение ряда законопроектов против Нетаниягу

Для принятия законопроекта об ограничении сроков полномочий премьер-министров и еще одного, запрещающего депутату, которому предъявлено обвинение, работать в правительстве, по-прежнему требуется большинство в 61 голос. У правящей коалиции сейчас всего лишь 60 голосов.

В среду лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу одержал значительную политическую победу, когда депутаты в правящей коалиции премьер-министра Нафтали Беннета отказались от своих попыток ввести ограничения на срок полномочий премьер-министров и не позволить депутату, находящемуся под следствием, сформировать правительство.

Министр юстиции Гидеон Саар принял законопроект об ограничении срока полномочий во всех чтениях на пленуме Кнессета и в комитетах, кроме одного. Крайний срок окончательного чтения — следующий понедельник.

Однако оба законопроекта, как изменения к Основному закону, требуют поддержки 61 депутата, что практически невозможно в коалиции, насчитывающей 60 депутатов после того, как бывший председатель коалиции Идит Сильман перешла в оппозицию. Объединенный список был готов поддержать оба законопроекта от оппозиции, но Ликуд решил превратить их в вотумы доверия действующему правительству, а Объединенный список не согласился поддержать правительство даже в тактических голосованиях, чтобы навредить Нетаниягу.

Это решение возмутило независимого депутата Эли Авидара, который был одним из лидеров протестов против Нетаниягу у резиденции премьер-министра на улице Бальфур в Иерусалиме.

«Все, что мы делаем, это уступаем нашим ценностям и обещаниям избирателям и позволяем Нетаниягу вернуться через парадную дверь», — написал Авидар в Твиттере. «Мы продолжаем сдаваться, и в конце концов нас вышвырнут. Пришло время наивным проснуться».

Курсор ранее писал, что Беннет обвинил Нетаниягу в препятствовании обучению ветеранов ЦАХАЛа. Премьер-министр раскритиковал своего политического оппонента за то, что он «препятствует продолжению обучения бойцов ЦАХАЛа, которым придется самостоятельно заплатить десятки тысяч шекелей».