В кремле заявили, что готовы завершить войну в Украине «уже завтра»

При этом власти рф выдвигают свои условия и не намерены отдавать захваченные ими территории.

Власти россии* говорят, что развязанная ими война в Украине может «закончиться и завтра». Это якобы зависит от украинского президента Владимира Зеленского.

С таким заявлением в четверг, 8 декабря, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Зеленскому хорошо известны условия рф для завершения войны. Представитель кремля отметил, что при желании сторон боевые действия можно завершить прямо сейчас.

При этом песков сказал, что речь о так называемом «присоединении» еще новых территорий Украины к россии не идет. Однако он намекнул на то, что захваченные частично российской армией территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины должны остаться у рф.

Песков цинично подчеркнул, что рф предстоит еще много работы «по освобождению» в том числе «оккупированных территорий» регионов россии, намекая на территории, которые ВСУ удалось отвоевать у захватчиков.

Также Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

«Хочу поблагодарить силы ПВО. наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается», — сказал Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!