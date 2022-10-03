В кремле заявили, что границы аннексированных областей еще не определены

Пресс-секретарь главы рф* дмитрий песков заявил, что границы оккупированных ими Херсонской и Запорожской областей еще не определены и будут «зависеть от воли населения». Он скромно умолчал о том, что часть этих территорий уже вернули ВСУ под свой контроль. При этом заверил, что новых «референдумов» на этих территориях не будет.

Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.

Песков ранее не смог ответить на вопрос, в каких именно границах будет признано Херсонскую и Запорожскую области, однако заявил, что Донецкая и Луганская – в пределах границ 2014 года. Тем временем, украинские вооруженные силы уже зашли в Луганскую область и за вчерашний день вернули под свой контроль минимум 5 пунктов, также известно о продвижении украинских войск на Херсонщине — оттуда солдаты рф массово бегут, потому что не могут справиться с удержанием захваченных территорий.

Ранее «Курсор» рассказывал, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!