В Крыму активизировалось проукраинское движение: аксенов угрожает расправой

После многочисленных успехов ВСУ крымчане постепенно начинают открыто выступать за возвращение полуострова в Украину и перестают боятся оккупантов.

Во временно оккупированном россией* Крыму активизировались проукраинские настроения. Люди на полуострове во время некоторых мероприятий скандируют украинские националистические лозунги.

Так называемый глава «совета министров Республики Крым» сергей аксенов в Telegram записал видеообращение в связи с этим.

Представитель оккупационной власти угрожает людям с проукраинской позицией тюрьмой. Он осуждает участников мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Он обещает привлекать их к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках «законодательства».

При этом в интернете все чаще появляются видео, на которых крымчане скандируют «Слава Украине!» и говорят о том, что ждут «возвращения полуострова домой». Все это не просто злит местную власть, а откровенно их пугает.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!