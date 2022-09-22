В Минобороны Британии сомневаются, что россия соберет 300 тысяч военных

Из-за материально-технических и административных проблем армии рф* будет очень трудно собрать 300 тысяч солдат в рамках своей объявленной частичной мобилизации.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере.

В ведомстве напомнили, что министр обороны россии шойгу подтвердил, что мобилизация будет предусматривать призыв 300 000 военнослужащих запаса. по словам британских экспертов, россия, вероятно, будет иметь дело с материально-техническими и административными проблемами даже со сбором 300 000 военнослужащих. Вероятно, страна попытается создать новые формирования, которые вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев.

В британском Минобороны добавили, что путин идет на значительный политический риск в надежде получить столь необходимую боевую силу. Этот шаг фактически признание того, что россия исчерпала запас добровольцев, которые хотят воевать в Украине, отметили в ведомстве.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!