В Минобороны России заявляют, что их войска выполнили «задачи на день»

Оккупанты утверждают, что проведение так называемой «специальной военной операции» в Украине продолжается.

Российские военные выполнили поставленные им на сегодня боевые задачи.

Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков росСМИ.

«Все поставленные перед группировками войск ВС РФ на день задачи выполнены успешно», — сказал Конашенков.

По его словам, в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Кроме того, по словам Конашенкова, с помощью рейдовых отрядов и воздушного десанта россияне обеспечили выход своих войск к городу Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Украинские источники такую информацию пока не подтверждают, не исключено, что россияне опять выдают желаемое за уже случившееся.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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