В Минобороны Украины заявили, что лишили россию «господства» в Черном море

Украинские войска полностью заблокировали российским оккупантам доступ к Одессе с акватории Черного моря. Сейчас там несут службу противокорабельные комплексы «Гарпун».

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

«Чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, россии* нужно иметь «господство» в Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских «Нептунов», когда по известному всем адресу крейсер «Москва» пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы «Гарпун», поэтому подойти с моря в Одессу у них я не вижу никакого шанса, — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в прошлый раз у российских войск не получилось подойти по суше, а сейчас украинскими силами они отброшены на левый берег реки Днепр, который сам по себе с разрушенными мостами является мощным природным защитным барьером.

«Что касается левобережных территорий юга Украины, там у группировки врага есть возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная», — отметил он.

Такое заявление от Резникова последовало на фоне угроз повторного масштабного наступления на Украину в годовщину войны. По данным ряда чиновников и военных экспертов, российские войска готовятся к новым атакам ближе к 24 февраля. Именно в этот день год назад они совершили вторжение в Украину.

«Курсор» писал о том, как россия планирует «отпраздновать» годовщину войны против Украины. В Кремле планируют согнать студентов, смонтировать массовость и наложить восторженные возгласы россиян для телеверсии. Так, в Москве на стадионе «Лужники» пройдет митинг-концерт, приуроченный к годовщине начала войны, на котором владимир путин должен произнести свою речь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!