500 рублей и еда: СМИ рассказали, как путин планирует «отпраздновать» годовщину вторжения в Украину

Буквально через 13 дней президент российской федерации* владимир путин будет отмечать годовщину вторжения в Украину. Год, как было принято самое неверное решение в кремле, год, как украинцы столкнулись с большой бедой в лице агрессора, который не щадит ни стариков, ни детей. Дата 24 февраля вошла в историю как день, когда стереотипы разбились о реальность, когда о международные конвенции и меморандумы вытерли ноги, день, когда мир понял, что фашизм возродился в новом обличии — в обличии российской федерации.

РосСМИ информируют, что 22 февраля в Москве, на стадионе «Лужники», пройдет митинг-концерт, приуроченный к годовщине начала войны в Украине. На нем владимир путин должен произнести свою речь. Сообщается, что на концерт набирают массовку из числа как молодых представителей россии, так и пенсионеров. Известно, что помимо триколора в руках, людям заплатят по 500 рублей за несколько часов работы, также на мероприятие собирают студентов, им обещают еду и брендированную одежду. В то же время массовость будут обеспечивать многочисленные волонтеры.

Ранее «Курсор» информировал, что президент российской федерации владимир путин планирует провести «блицкриг» и захватить новых украинские территории. Эксперты считают, что, несмотря на обострение в последнее время на фронте в Украине, стоит ожидать, что ситуация развернется еще хуже в ближайшие дни и недели.

Напоминаем, что владимир путин приказал превратить прифронтовые украинские города в руины.

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