Документ обнародован на официальном сайте кремля.
В документе отмечается, что главными угрозами для рф будут оставаться, в частности, «стратегический курс США на доминирование в Мировом океане…», «усилия США и союзников ограничить доступ россии к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коминикациям», «территориальные претензии к россии некоторых государств, касающихся некоторых ее приморских и островных территорий, продвижение инфраструктуры НАТО к границам россии, вооруженные конфликты в районах, имеющих особое геополитическое значение для россии».
Основными рисками для россии в доктрине названы, в частности, “попытки пересмотра положений Морского права, регулирующих морскую деятельность в Арктике и Черном море, а также “отсутствие значительного количества пунктов базирования за пределами россии для обеспечения кораблей и судов ВМФ, которые выполняют задачи в удаленных районах Мирового океана”.
Согласно документу, россия планирует построить новые пункты обслуживания ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе для «контроля за безопасностью функционирования морских транспортных коммуникаций в этом регионе».
В акватории Черного и Азовского морей россия планирует, в частности, «всесторонне укрепить геополитические позиции рф в регионе» и «усовершенствовать и усилить группировку сил чф, развить их инфраструктуру в Крыму и на побережье Краснодарского края».
Россия также планирует активизировать морскую деятельность в Арктике и развернуть контроль за военной активностью иностранных государств в акватории Северного морского пути. В частности, планируется активизировать и диверсифицировать морскую деятельность на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новой Земле и острове Врангеля».
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!