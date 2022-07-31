В новой морской доктрине путин назвал НАТО и США главными угрозами

В россии* утвердили новую морскую доктрину, заменившую предыдущую, принятую в 2015 году.

Документ обнародован на официальном сайте кремля.

В документе отмечается, что главными угрозами для рф будут оставаться, в частности, «стратегический курс США на доминирование в Мировом океане…», «усилия США и союзников ограничить доступ россии к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коминикациям», «территориальные претензии к россии некоторых государств, касающихся некоторых ее приморских и островных территорий, продвижение инфраструктуры НАТО к границам россии, вооруженные конфликты в районах, имеющих особое геополитическое значение для россии».

Основными рисками для россии в доктрине названы, в частности, “попытки пересмотра положений Морского права, регулирующих морскую деятельность в Арктике и Черном море, а также “отсутствие значительного количества пунктов базирования за пределами россии для обеспечения кораблей и судов ВМФ, которые выполняют задачи в удаленных районах Мирового океана”.

Согласно документу, россия планирует построить новые пункты обслуживания ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе для «контроля за безопасностью функционирования морских транспортных коммуникаций в этом регионе».

В акватории Черного и Азовского морей россия планирует, в частности, «всесторонне укрепить геополитические позиции рф в регионе» и «усовершенствовать и усилить группировку сил чф, развить их инфраструктуру в Крыму и на побережье Краснодарского края».

Россия также планирует активизировать морскую деятельность в Арктике и развернуть контроль за военной активностью иностранных государств в акватории Северного морского пути. В частности, планируется активизировать и диверсифицировать морскую деятельность на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новой Земле и острове Врангеля».

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