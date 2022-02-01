В ОАЭ на выставке Dubai Expo транслировали израильский флаг

В Объединенных Арабских Эмиратах на всемирной выставке Dubai Expo транслировался израильский флаг на большом экране в помещении, где проходит мероприятие.
Об этом пишет Telegram-канал Израиль | Медиа Архив.
Впервые в истории президент Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог прибыли рано утром в воскресенье в Объединенные Арабские Эмираты с президентским визитом по приглашению фактического правителя Объединенных Арабских Эмиратов и наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Заида.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ОАЭ подверглись ракетному обстрелу во время визита Герцога. Со стороны Йемена в сторону ОАЭ была запущена одна баллистическая ракета. К счастью, местные силы ПВО смогли перехватить ее. О пострадавших пока не сообщается.
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