В ОАЭ на выставке Dubai Expo транслировали израильский флаг

Во время посещения всемирной выставки Expo 2020 в Дубае в понедельник президент Израиля сказал: «Я надеюсь и верю, что все больше и больше стран вскоре последуют примеру ОАЭ и присоединятся к Авраамовым соглашениям».

В Объединенных Арабских Эмиратах на всемирной выставке Dubai Expo транслировался израильский флаг на большом экране в помещении, где проходит мероприятие.

Об этом пишет Telegram-канал Израиль | Медиа Архив.

Впервые в истории президент Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог прибыли рано утром в воскресенье в Объединенные Арабские Эмираты с президентским визитом по приглашению фактического правителя Объединенных Арабских Эмиратов и наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Заида.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ОАЭ подверглись ракетному обстрелу во время визита Герцога. Со стороны Йемена в сторону ОАЭ была запущена одна баллистическая ракета. К счастью, местные силы ПВО смогли перехватить ее. О пострадавших пока не сообщается.

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