В Пентагоне считают, что Китай использует грузовые краны для шпионажа

Американские официальные лица выражают беспокойство относительно использования гигантских кранов китайского производства, работающих в различных портах США, включая несколько военных объектов, которые могут стать инструментом шпионажа для Пекина.

Об этом пишет «The Wall Street Journal«.

По мнению некоторых чиновников национальной безопасности и Пентагона, краны «судно-берег», произведенные китайской компанией ZPMC, могут представлять определенный риск, так как они содержат сложные датчики, позволяющие регистрировать и отслеживать происхождение и назначение контейнеров. В связи с этим существует опасность, что Китай может получить информацию о перевозимых в США товарах, а также о вывозимых материалах для поддержки военных операций США за рубежом.

Кроме того, бывший чиновник контрразведки США Билл Эванина считает, что краны могут стать новым Huawei, оборудование которого было запрещено официальными лицами США после предупреждения о возможности его использования для шпионажа за американцами. Тем не менее, краны ZPMC являются качественными и относительно недорогими, что делает их популярным выбором для многих компаний, занимающихся международной торговлей.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне выразил свою обеспокоенность заявлениями США о китайских кранах, назвав их проявлением «паранойи» и попыткой помешать торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем.

Последние обсуждения о возможном использовании высотных воздушных шаров для китайской слежки привлекли внимание к изменяющейся природе шпионажа и к тому, как страны следят друг за другом, кроме стандартных инструментов, таких как шпионы и спутники. Этот контекст также вызвал внимание к гигантским кранам «судно-берег». В соответствии с законопроектом об оборонной политике на 850 миллиардов долларов, принятого в декабре, морской администратор Департамента транспорта должен провести несекретное исследование совместно с министром обороны и другими лицами до конца года, чтобы выяснить, представляют ли иностранные краны угрозу для кибербезопасности или национальной безопасности в американских портах.

Компания ZPMC начала поставки кранов на американский рынок около 20 лет назад, предлагая качественное оборудование по более низким ценам, чем западные поставщики. За эти годы ZPMC стала главным игроком в глобальной индустрии автоматизированных портов, управляя примерно 70% мирового рынка кранов и продавая свои изделия более чем в 100 странах. По словам американского чиновника, почти 80% кранов типа «судно-берег», используемых в портах США, производятся компанией ZPMC.

Большие краны доставляются в порты США уже собранными на кораблях и управляются программным обеспечением китайского производства. Некоторые из них также обслуживаются гражданами КНР, работающими по двухлетним американским визам, что вызывает опасения о возможном сборе разведывательной информации.

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