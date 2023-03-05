Конгрессмен США заявил, что Китай убивает 100 тысяч человек и крадет органы

Конгрессмен-республиканец из Нью-Джерси (США) Крис Смит заявил о продвижении законопроекта, который попытается бороться с феноменом извлечения органов китайским правительством.

Об этом сообщает Kikar.

Он считает, что китайское правительство отправляет практикующих Фалуньгун (разновидность медитации) и представителей уйгурского населения в лагеря, убивает 100 тысяч человек, а также извлекает органы для трансплантации.

«Практикующие Фалуньгун исключительно здоровы благодаря своей практике и вере, а также благодаря своему образу жизни, поэтому они стали жертвами, которых преследует коммунистическая партия Китая, жертвами, которые крадут их органы»

Далее он продолжил нападки на китайское правительство и добавил, что «это нацистский и жестокий акт».

Следует отметить, что Фалуньгун — это метод практики типа медитации, и в последние десятилетия китайское правительство преследует практикующих на том основании, что это секта.

Чуть ранее репортер New York Times Пол Моцур, посетивший Китай несколько лет назад, сделал похожий на Смита комментарий.

«Следует понять, что, хотя Китай является одной из крупнейших и самых могущественных стран в мире, мы мало знаем о том, как и что на самом деле делает руководство внутри Китая. Коммунистическая партия, которая контролирует Китай, заботится о том, чтобы сохранить все за кулисами и под поверхностью», – сказал он и добавил, что якобы существует очень мало доказательств того, что именно происходит с уйгурами в Китае.

Также «Курсор» сообщал, что в США заявили, что Китай оказался в затруднительном положении из-за россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.