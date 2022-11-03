В Пентагоне заявили, что ВСУ уже готовы к освобождению Херсона

Об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин.

По словам Остина, ВСУ нарастили достаточно силы для контрнаступления на западном берегу Днепра, в частности, в Херсоне. Министр обороны США уверен, что теперь это только вопрос времени.

Однако более важно, по его словам, уверенность самих украинцев в том, что они имеют все возможности для освобождения собственных территорий. Он отметил, что Штаты уже не раз видели, как бойцы ВСУ реализовали «очень методические и эффективные усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию».

Я думаю, вы увидите, как они продолжат свое давление, пока не закрепятся на территориях на западном берегу реки», — заметил Остин.

Ранее Курсор писал, что в США прокомментировали сообщения о российских «кинжалах» в Беларуси.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!