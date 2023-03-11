В правительстве рассказали, повлияет ли сближение Ирана с Саудовской Аравией на планы Израиля

Высокопоставленный израильский чиновник утверждает, что сближение между Саудовской Аравией и Ираном не помешает Израилю в его планах по нормализации отношений с Эр-Риядом.

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

Так, высокопоставленный израильский чиновник отметил, что сближение между Эр-Риядом и Ираном не повредит планам Израиля по нормализации отношений с Саудовской Аравией. Однако на объявленное восстановление отношений между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве Китая израильское правительство пока не дало официального ответа.

По словам чиновника, сближение между Эр-Риядом и Тегераном началось около года назад и включало в себя взаимные визиты. Он также отметил, что Саудовская Аравия почувствовала ослабление позиции Запада в отношении Ирана. Тем не менее, этот фактор не повлияет на стремление Израиля установить дипломатические отношения с Эр-Риядом.

По мнению чиновника, для Израиля определяющим фактором является позиция Запада в отношении Тегерана, а не формальный характер саудовско-иранских связей.

Напомним, Иран и Саудовская Аравия после переговоров в Пекине договорились восстановить дипломатические отношения в течение двух месяцев. Министры иностранных дел двух государств встретятся в ближайшее время, и страны вновь откроют свои посольства. В совместном заявлении Саудовской Аравии и Ирана, в котором говорится, что страны договорились уважать государственный суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. В заявлении также говорится, что Эр-Рияд и Тегеран договорились активизировать соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписанное в 2001 году.